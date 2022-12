Il Gruppo Sella accelera verso il Web3

Sella, tra i principali operatori del settore creditizio in Italia, accelera in direzione Web3. Con l’obiettivo di individuare le migliori startup nazionali e internazionali del settore fintech e di promuoverne lo sviluppo, il Gruppo, in collaborazione con il global partner Visa, ha infatti lanciato il primo programma di accelerazione “Metaverse 4 Finance”: 117 in totale i progetti presentati dalle startup invitate a presentare le loro soluzioni in materia di finanza decentralizzata, di metaverso e di banking ibrido Web2-Web3.