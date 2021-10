Bancarotta e autoriciclaggio, 9 misure cautelari a Napoli

Sequestrati beni per circa 1,7 milioni di euro

Nove misure cautelari sono state emesse dalla Procura di Napoli ed eseguite dalla Guardia di Finanza del capoluogo partenopeo. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e contrabbando di prodotti alcolici. E poi emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione dei redditi, oltre a evasione di accisa e trasferimento fraudolento di valori. Sequestrati beni per circa 1,7 milioni di euro.