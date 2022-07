Banche ed energetici spingono Piazza Affari

Avvio di settimana positivo, anche se lontano dai massimi intraday, per il listino di Piazza Affari. Dopo l’aggiornamento in calendario domani sull’inflazione di Eurolandia, mercoledì l’appuntamento è con l’intervento di Mario Draghi alle Camere e giovedì sarà la volta della Banca centrale europea, che dovrebbe mettere in campo un rialzo dei tassi di un quarto di punto (il primo dal 2011).

Due i comparti che hanno permesso al Ftse Mib si salire dell’1,13% a 21.169,12 punti: quello bancario (Intesa Sanpaolo ha segnato un +2,57%, Mediobanca un +2,42%, Banco Bpm un +3,15% e UniCredit un +1,66%) e quello energetico (+4,06% di Tenaris e +1,62% di Eni). Del rally del petrolio, che ha iniziato la settimana con un +4,5% a 105,7 dollari al barile, non ha potuto approfittare, sempre a causa dell’aumento iper-diluitivo, Saipem (-7,07%).

Bene anche gli industriali con il +2,49% di Stellantis,che ha siglato un accordo con Dongfeng Motor per l’eventuale acquisizione delle azioni Stla detenute (99,2 milioni, 3,16% del capitale), ed il +1,76% di Prysmian, spinta dall'aggiudicazione di due commesse da circa 250 milioni di euro.

Nel comparto delle aziende di pubblica utilità, chiusura sopra la parità per A2A (+0,34%) ed Hera (+0,37%) mentre Enel ha segnato un -1,82% nel giorno della distribuzione della cedola. Le tensioni in arrivo da Roma ha fatto salire lo spread Btp-Bund di quasi il 3% a 223 punti base. (in collaborazione con Money.it )