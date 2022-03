Banche ed energetici spingono Piazza Affari

Torna il segno più su Piazza Affari che però ha chiuso lontana dai massimi di seduta (+0,8% del Ftse Mib a 22.338,13 punti). A fare compagnia ai titoli del comparto energetico (+13,15% di Saipem, +3,22% di Tenaris e +1,97% per Eni), anche oggi supportati da un nuovo rally del petrolio (+7,5% a 132,5 dollari al barile), ci hanno pensato i bancari (+6,12% di UniCredit, +5,38% di Bper Banca e +1,22% di Intesa Sanpaolo).

La nuova fiammata del greggio è riconducibile all’embargo sul gas e sul petrolio made in Russia decretato dal presidente Usa Joe Biden. Per quanto riguarda le notizie in arrivo dall’Ucraina, il presidente Zelensky ha aperto ad un compromesso su Crimea e Donbass.

Nel corso della giornata a sostenere i mercati ci hanno pensato anche le indiscrezioni su un Eurobond per finanziare le spese dovute al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici ed aumentare le spese destinate alla difesa.

Tra gli altri titoli di Piazza Affari, +5,86% di Rai Way dopo il Dpcm che autorizza la controllante Rai a scendere sotto il 51% del capitale e +5% di ePrice, che ha approvato i risultati e confermato che le trattative con Negma per il riassetto aziendale vanno avanti.

Forte calo per lo spread Btp-Bund, sceso, in attesa della Bce, sotto 150 punti base (-6,75% a 149pb)