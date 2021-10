Banche, Messina (Intesa Sp): "in Italia serve ulteriore consolidamento, bene proroga Dta"

"In Italia non c'è dubbio che ci sia necessità di un ulteriore consolidamento del sistema bancario. E' interesse del Paese che ci possano essere tre poli che possano rafforzare l'economia reale dell'Italia. Quindi se esistono modalità per incentivare le concentrazioni, credo sia positivo cercare il più possibile di dare tempo a chi deve realizzare le operazioni". Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, rispondendo a margine degli Stati Generali della Previdenza a una domanda sulla proroga al 30 giugno, che sarà in manovra di Bilancio, delle Dta, le imposte attive differite.