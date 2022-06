Banco alimentare e altre iniziative sociali contro lo spreco alimentare

Roma, 30 Giugno 2022. Il cosiddetto food waste torna a crescere in Italia, dopo un biennio positivo che aveva raggiunto il minimo nella fase più acuta della pandemia. A confermarlo sono i dati del rapporto “Caso Italia 2022” di Waste Watcher International, presentati in occasione della IX Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Una situazione sicuramente allarmante, che ci illustra chiaramente quanto nel nostro Paese la tematica non sia ancora stata sufficientemente interiorizzata dagli stessi consumatori. A finire nel bidone nell'ultimo anno sono state ben 1.866.000 tonnellate di cibo, il 15% in più rispetto all'anno precedente. Vale allora la pena porre l'accento sulle iniziative sociali contro lo spreco alimentare, che meritano di essere valorizzate al massimo in quanto validissimi alleati per combattere una problematica nei confronti della quale non è più possibile rimanere indifferenti.

Le iniziative sociali contro lo spreco alimentare

Vediamo allora insieme quali sono le iniziative più utili in tal senso e cosa può fare ognuno di noi nel proprio piccolo per contrastare lo spreco alimentare.

Il banco alimentare

Lo spreco alimentare è spesso la diretta conseguenza di un'errata lettura delle etichette da parte dei consumatori. In moltissimi infatti interpretano la data di scadenza come un limite temporale assoluto, oltre il quale non si può più consumare quel determinato cibo, che finisce inevitabilmente nella spazzatura. Il banco alimentare è una rete che ha l'obiettivo di raccogliere gratuitamente quegli alimenti commestibili che però non possono essere commercializzati proprio per via della data di scadenza indicata sull'etichetta. In tal modo si evita di buttare via il cibo e lo si consegna a coloro che ne hanno necessità. Un'iniziativa utilissima, per contrastare il food waste da un lato e per aiutare nel concreto le persone bisognose dall'altro.

Too Good To Go: l'app per contrastare lo spreco alimentare

Un'altra iniziativa senz'altro interessante è quella promossa da Too Good To Go: un'applicazione diventata ormai famosa, che consente di acquistare gli avanzi di cibo presso negozi e ristoranti della propria città ad un prezzo promozionale. Il meccanismo permette ai commercianti di evitare lo spreco alimentare e sono diverse le attività che hanno aderito, non tanto per una questione di guadagni quanto piuttosto per riuscire a salvare il cibo che altrimenti andrebbe buttato nella spazzatura.

Le iniziative dei supermercati contro lo spreco alimentare

Numerose sono poi le iniziative dei vari supermercati contro lo spreco alimentare. Le insegne che prestano attenzione a questa tematica sono numerose e contribuiscono con piccole azioni che però fanno la differenza. È il caso ad esempio delle offerte riservate ai prodotti in scadenza, che vengono lanciati ad un prezzo promozionale proprio per incentivarne l'acquisto da parte dei consumatori.

Spreco alimentare: come contribuire nel proprio piccolo

Al di là delle varie iniziative è bene precisare che ognuno di noi può contribuire nel proprio piccolo

per contrastare lo spreco alimentare. Essere consapevoli, innanzitutto, che la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” va interpretata correttamente. La data indicata non corrisponde alla scadenza assoluta e categorica: bisogna affidarsi maggiormente ai propri sensi e conservare il cibo con maggiore attenzione. Assaggiare e se è ancora buono, consumare il prodotto anziché buttarlo nel bidone.

