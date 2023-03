BancoPosta Fondi amplia l’offerta dei prodotti del Sistema Universo

Poste Italiane amplia l’offerta dei fondi del Sistema Universo, la famiglia di fondi di BancoPosta Fondi SGR pensata per la fascia più evoluta della clientela. BancoPosta Universo Tematico è infatti la nuova soluzione, che si aggiunge alle due già disponibili (Universo 40 e Universo 60), arricchendo così le possibilità di scelta e di combinare più fondi, adattando l’investimento alle esigenze della propria clientela. Universo Tematico nasce con l’obiettivo di selezionare i temi d’investimento legati ai megatrend economici e sociali in atto - Pianeta, Innovazione e Popolazione - per puntare al potenziale delle società che guideranno i cambiamenti futuri.

BancoPosta Universo Tematico si aggiunge a BancoPosta Universo 40 e BancoPosta Universo 60, che offrono la possibilità di scegliere tra due soluzioni gestite con la stessa filosofia, ma distinte per profilo di rischio e obiettivo di rendimento (una più prudente con una quota di azioni max 40%, mentre l’altra è più dinamica con azioni max fino al 60%).