BancoPosta Fondi SGR nell’olimpo dei gestori

In collaborazione con Postenews

BancoPosta Fondi SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane, si è aggiudicata il premio European Funds Trophy 2021 come “Best Italian Asset Managament Company” per la categoria da 4 a 7 fondi con rating FUNDCLASS. Si tratta di un riconoscimento giunto alla 15a edizione e divenuto ormai un appuntamento tradizionale che, dal 2007, raduna l’élite del risparmio gestito europeo.

L’European Funds Trophy è un premio dei Fondi Comuni d’Investimento europei che viene assegnato annualmente da FUNDCLASS, società parigina di analisi tecnica quantitativa che analizza quasi 80 mila fondi di investimento commercializzati in Europa, e da un gruppo di testate giornalistiche europee – tra le quali è presente il quotidiano “La Stampa” in rappresentanza dell’Italia – sulla base della qualità della gestione dei fondi in un periodo di almeno 4 anni.