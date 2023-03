Bandai Namco ripubblica due classici: Baten Kaitos e We Love Katamari

Baten Kaitos Origins sarà pubblicato per la prima volta in Europa

Bandai Namco Europe ha annunciato We Love Katamari Reroll + Royal Reverie, una remaster in arrivo il 2 giugno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, che aggiunge al gioco classico cinque nuove sfide che riporteranno i giocatori indietro nel tempo fino all'infanzia del buffo Re del Cosmo del gioco. Con la Selfie Camera saranno anche in grado di fare fotografie e potranno personalizzare la musica in sottofondo con le loro canzoni preferite di We Love Katamari.

Bandai Namco ha annunciato anche Baten Kaitos I&II HD Remaster, una raccolta dei primi due titoli del franchise di giochi di ruolo per Nintendo GameCube, che sarà disponibile da quest'estate per Nintendo Switch. Il secondo gioco della serie sarà disponibile per la prima volta in Europa e si svolge 20 anni prima degli eventi del gioco originale. Entrambi i giochi usano un particolare sistema di combattimento basato su carte. Il gioco sarà disponibile solamente su console Nintendo