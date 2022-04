Bandecchi, dopo la squalifica: “Ho dato disposizione di spostare gli spogliatoi degli arbitri nello stadio della Ternana”

Roma, 20 aprile 2022. “Gli arbitri sono ospiti”, commenta Stefano Bandecchi, Presidente della Ternana Calcio, sul proprio profilo instagram, pertanto “ho dato disposizione di spostare gli spogliatoi degli arbitri, nello stadio della Ternana, dove sono gli ospiti così da non incontrarli quando esco dallo spogliatoio della Ternana perché nel corridoio da un metro io non ci passo”. Ironizza così il Presidente rossoverde sulla propria squalifica dal campo fino al 20 maggio, provvedimento ingiusto quanto il calcio d’angolo e al successivo calcio di rigore (entrambi inesistenti) che hanno determinato, al 94°, il pareggio del Frosinone a Terni.

Per questo, su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre), emittente dell’Unicusano, saranno trasmesse le immagini dello “scandalo” fino al termine della squalifica inflitta dal giudice sportivo a Bandecchi. In ricordo di chi ha sbagliato, “un modo per fare i complimenti all’arbitro che potrà vederselo due volte l’ora per 24 ore e per tutto il mese sperando che ciò gli serva di lezione”.

Un errore grossolano quello commesso dall’arbitro Robilotta, rimproverato soprattutto di non aver utilizzato gli strumenti tecnologici a disposizione, come il VAR.

“La giustizia sportiva – ha concluso Bandecchi – non vale veramente niente.”

