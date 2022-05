Bandiere Blu 2022, Calabria: le spiagge, da Caulonia a Tropea

Bandiere blu 2022, sono 17 le località della Calabria inserite nella speciale graduatoria che la Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) stila ogni anno individuando località di mare e porti turistici più incontaminati e sostenibili.

Le spiagge della Calabria - In provincia di Cosenza: Tortora; Praia a Mare; San Nicola Arcella; Santa Maria del Cedro; Diamante; Roseto Capo Spulico; Trebisacce; Villapiana. In provincia di Crotone: Cirò Marina; Melissa; Isola di Capo Rizzuto. In provincia di Catanzaro: Sellia Marina; Soverato. In provincia di Vibo Valentia: Tropea. In provincia di Reggio Calabria: Caulonia; Roccella Jonica; Siderno.