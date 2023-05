Banksy torna in asta

Banksy, il misterioso artista inglese dalle quotazioni record, torna da Sotheby's, dal 14 al 20 aprile a Londra, con 26 lotti che metteranno all'incanto opere ambite come il Lanciatore di fiori, valutata tra 148 mila e 205 mila euro, riproduzione dell'omonimo murale che l'artista realizzò nel 2003 a Gerusalemme. All'incanto anche Gangsta Rat, una delle 10 prove d'artista in verde lime, dal valore stimato tra i 91 mila e 136 mila euro. Oltre a queste tante altre serigrafie in colorazioni rare e insolite.