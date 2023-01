Barachini: "Anche l'editoria digitale ha diritto a soldi pubblici"

"Anche l'editoria digitale deve avere il diritto di accesso al finanziamento pubblico ma è necessario che sia garantita qualità, un alto valore informativo, un alto contributo culturale e pluralistico. Ed è anche importante che sia in grado di restare sul mercato, altrimenti si tratterebbe di un finanziamento destinato ad alimentare un mondo che non riesce camminare con le proprie gambe". Così il sottosegretario all'Editoria presso la presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, intervenendo, come riporta il Messaggero, al convegno dell'Ordine dei giornalisti sull'editoria digitale.

Il punto essenziale deve sempre restare quello della "autorevolezza e credibilità" dell'informazione. "Su questo fronte - ha avvertito Barachini - non possiamo essere tolleranti. La spirale di autoreferenzialità della notizia va stroncata, altrimenti si depaupera e il rapporto di fiducia che esiste con il lettore". E ancora: "L'informazione di qualità - ha ribadito Barachini - si paga e quindi si finanzia: allo stesso tempo dobbiamo lavorare con intelligenza per concepire i prossimi passi, sapendo che di fronte abbiamo un'innovazione velocissima, di cui spesso non comprendiamo le dinamiche. Si deve quindi lavorare insieme e cooperare, così come è stato fatto con il copyright: insieme questi passaggi potranno essere fatti".