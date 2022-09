Barbara Leporini, Liberare Il Proprio Potenziale: il Bestseller su come vivere appieno la propria vita

Milano,06.09.2022 – Secondo le ricerche attuali, appena il 15% delle donne italiane dichiara di avere un alto livello di fiducia in sé stessa. Tra le cause più rilevanti da segnalare c’è sicuramente una pressione sociale sempre maggiore che porta gran parte di queste a sentirsi inadatte rispetto al mondo che le circonda, tanto dal punto di vista lavorativo quanto in altri ambiti.

Per tutte quelle persone che desiderano di più dalla propria vita e che sono alla ricerca di uno strumento che consenta loro di ritrovare sé stesse, esce oggi il libro di Barbara Leporini “LIBERARE IL PROPRIO POTENZIALE. Come uscire dalle definizioni sociali autoimposte per avere la massima fiducia in te stesso e vivere appieno la tua vita, dando voce al bambino che è in te”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori l’esatto percorso per vivere la pienezza del presente senza aspettative né giudizio alcuno.

“Il mio libro ruota attorno ad un concetto fondamentale: nella nostra imperfezione tutti noi siamo esseri perfetti. Motivo per il quale ogni gioia, dolore, sfida o ostacolo vario non deve essere visto come un qualcosa senza via d’uscita, bensì come un’occasione per ritrovare il nostro bambino interiore” afferma Barbara Leporini, autrice del libro “Ritrovare questa essenza vuol dire lasciarsi ispirare, lasciarsi andare. In altre parole, intraprendere un percorso di rinascita dove l’obiettivo ultimo è solo uno: liberare il proprio potenziale. Da qui il titolo del mio libro”.

Secondo Barbara Leporini, vivere coscientemente il presente con il giusto equilibrio tra mondo interiore ed esteriore, è fondamentale per ritrovare la nostra essenza. È importante quindi intraprendere un vero e proprio viaggio interiore finalizzato a ritrovarci, lasciarci ispirare e a lasciarci andare, senza farci prendere dall’ansia della fretta o dall’aspettativa.

“Leggendo il libro trapela il viaggio che l’autrice ha fatto in prima persona per ritrovare sé stessa e quindi anche la sua parte più autentica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Attraverso il suo lavoro quindi, Barbara Leporini ha tracciato la strada di un percorso emozionale che ognuno di noi può intraprendere per ritrovare sé stesso e il proprio bambino interiore”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno avendo percepito la sua empatia, la sua sensibilità, la sua forza e la sua trasparenza. Tutti valori questi che coincidono con l’intento del mio libro: quello di permettere ai miei lettori di ritrovare la propria libertà interiore” conclude l’autore. “Il suo staff mi ha accompagnato nel corso di tutto l’iter editoriale con serietà e professionalità, consentendomi di pubblicare al meglio questo mio primo progetto editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3QSnSEr

Barbara Leporini, nata a Ciriè in provincia di Torino nel 1969, cresce in un ambiente familiare sensibile alle arti. Ama viaggiare, scoprire, conoscere. Si diploma in Grafica Pubblicitaria, completa gli studi frequentando l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e si laurea in Scenografia Teatrale. Si specializza in Computer Grafica lavorando come grafica pubblicitaria anche nell’editoria. L’appassionano le discipline olistiche, orientali e il benessere psicofisico. Ricercatrice spirituale, si avvicina all’aromaterapia, alla mindfulness e a varie tecniche energetiche. Segue un percorso formativo di numerologia della durata di un anno per comprendere le spirali di nascita. Per lei ogni momento può essere un’opportunità di crescita. La priorità… L’AMORE!

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it