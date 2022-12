Barbaro: 'Scelte governo Meloni su piano energetico strategiche'

“La capacità di questo governo di guardare al futuro è evidente anche in tema energetico. Stiamo affrontando un momento di grande emergenza pianificando interventi a breve, medio e lungo termine con scelte strategiche in grado di posizionare l’Italia in un ruolo di primo piano per un riequilibrio del mercato energetico anche in un’ottica di maggiore sicurezza, diversificazione e sostenibilità degli approvvigionamenti". Così Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica.

"In coerenza con quanto promesso in campagna elettorale. Oggi, il premier Giorgia Meloni ha annunciato di aver sbloccato un contributo, di oltre 300 milioni, che consentirà di connettere, con un'infrastruttura strategica, l'Italia e la Tunisia sul piano energetico. Con le recenti e importanti scoperte di gas naturale nell’area del Mediterraneo, l’Italia ha la grande occasione di diventare hub del gas europeo”, aggiunge.