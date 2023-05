Barella e Calhanoglu, gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Dopo la vittoria contro la Juventus di Massimiliano Allegri, l'Inter di Simone Inzaghi si appresta a concludere al meglio la stagione. In vista dei prossimi impegni in campionato e nelle coppe, arriva una buona notizia direttamente dall'infermeria. Nel post gara del match contro la Juve, Calhanoglu e Barella avevano tranquillizzato i tifosi a proposito delle proprie condizioni fisiche. In ogni caso, però, i rumors sui social avevano messo in apprensione i tifosi ed i fantallenatori dei due giocatori dell'Inter.

L'allenamento di questa mattina, per la gioia dei fantallenatori, ha portato buone notizie. Seppur sia stata una sessione di scarico per chi ha giocato ieri sera, è servito a fare chiarezza. Nessun problema per i due che saranno regolarmente a disposizione per la gara contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Fantacalcio.it per Adnkronos