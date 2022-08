Bari, 5mila euro in cambio di 'protezione': 5 arresti

La polizia di Bari ha arrestato questa mattina all'alba 5 persone per tentata estorsione con l'aggravante del metodo mafioso nel quartiere San Girolamo. Nei primi giorni di luglio avrebbero avvicinato un imprenditore locale, impegnato nel settore ricettivo e di accoglienza, avanzando richiesta di denaro con la promessa di “protezione” per un’attività, in fase di avvio, sul lungomare di San Girolamo. Il tutto con la minaccia di ritorsioni, qualora non avesse aderito alla richiesta di 5mila euro, necessari al sostentamento di sodali detenuti.