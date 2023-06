Bari, cadono in cisterna per il vino: morti padre e figlio

Due uomini, padre e figlio di 47 e 81 anni, sono morti in un incidente sul lavoro ieri sera dopo essere caduti in una cisterna contenente vino nella Cantina storica del Cardinale in via Enrico De Nicola a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Le due vittime stavano pulendo la cisterna.

La dinamica è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. Probabilmente la morte è avvenuta a causa delle esalazioni. Con tutta probabilità uno dei due è caduto per primo avvertendo i sintomi tipici e poi l'altro ha fatto la stessa fine nel tentativo di aiutarlo.