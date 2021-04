Bari, lite per strada: morto 45enne

Un uomo di 45 anni, ferito gravemente ieri sera durante una lite avvenuta per strada, in via Ravanas, al quartiere Libertà di Bari, è morto in nottata in ospedale. Si tratta di un 45enne, pregiudicato per vari reati come estorsione, lesioni personali, rapina. La lite ha coinvolto cittadini italiani. L'uomo era giunto in ospedale con ferite da arma da taglio al braccio e al torace. Indagini sono in corso a cura della Squadra mobile della Questura.