A Cassano nelle Murge, in Puglia, tre persone sono state denunciate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e di combustione illecita di rifiuti dalla Gdf di Bari. Un imprenditore edile avrebbe realizzato e gestito una discarica non autorizzata in un uliveto di sua proprietà. La discarica è stata sequestrata.