Bari, spara e gambizza un 37enne dopo una lite: arrestato

Ha sparato dopo una lite, gambizzando un 37enne. Un 23enne di Valenzano nel barese è stato arrestato dai carabinieri di Triggiano. Il ferito è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Di Venere del capoluogo. Il fatto di sangue si è consumato nella notte, all'una, in via Aldo Moro. Stando alla ricostruzione, durante la discussione sono stati esplosi quattro colpi di pistola di cui due hanno colpito alle gambe il giovane. Il ferito è già stato sottoposto a intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. L'arrestato è finito in carcere su disposizione del pm Carla Spagnuolo che ha chiesto la convalida dell'arresto e l'emissione di idonea misura cautelare. Sul posto sono stati effettuati rilievi tecnici da parte del Sis del comando provinciale di Bari.