Barilla, Spaghetti al Bronzo al primo posto in test Altroconsumo e il Salvagente

Gli Spaghetti Barilla Al Bronzo si sono aggiudicati il primo posto nella classifica stilata da Altroconsumo e il primo posto ex aequo in quella stilata dal Salvagente, le due associazioni a tutela dei consumatori. Il formato della nuova linea premium Barilla ha superato il confronto tra più di 20 brand di spaghetti, il piatto simbolo del Made in Italy.

Nel test condotto da Altroconsumo, pubblicato a gennaio 2023, gli Spaghetti Barilla Al Bronzo sono stati messi alla prova insieme ad altri 21 marchi di spaghetti. Dopo attente analisi, tutti i campioni hanno fatto il loro ingresso in cucina, dove Chef esperti hanno valutato diversi parametri, tra cui l’aspetto a crudo (colore e consistenza tattile), la verifica della correttezza dei tempi di cottura indicati in etichetta e infine la valutazione complessiva del prodotto cotto (consistenza, collosità, assorbimento del condimento e sapore). Alla prova d’assaggio, gli Spaghetti Barilla al Bronzo hanno ottenuto il voto massimo di 5 stelle per il sapore gradevole, l’ottima tenuta e per la capacità di trattenere al meglio i condimenti.

Il test de Il Salvagente, invece, ha visto concorrere Barilla Al Bronzo insieme ad altri 19 brand, tra analisi di laboratorio, prove organolettiche e confronto sulla tenuta in cottura. E anche questa volta alla prova di assaggio gli Spaghetti Barilla Al Bronzo hanno ottenuto una valutazione “Eccellente”. Un risultato - si spiega - "ottenuto grazie all’utilizzo della lavorazione grezza dei migliori grani 100% italiani per un’esperienza di gusto intensa e unica".

Tutta la linea Al Bronzo – lanciata proprio un anno fa a gennaio 2022 con l’obiettivo di offrire la migliore “Pasta Experience” possibile – attinge al metodo tradizionale della trafilatura al bronzo: l’impasto viene estruso attraverso trafile al bronzo con inserti arricchiti di filettature che aumentano la resistenza al passaggio dell'impasto, disegnando così sulla sua superficie una “rete di microincisioni”. La lavorazione grezza conferisce agli Spaghetti Al Bronzo una ruvidità intensa, capace di offrire un’esperienza sensoriale unica, alla vista, all’olfatto, al tatto, che riporta il gusto all’intensità di una prima volta. Grazie alle rigature, ai solchi e alle curvature della sua struttura e grazie alla sua corposità, la pasta trattiene perfettamente ogni condimento.

Commentando il risultato dei test Gianluca Di Tondo, attuale CMO e da aprile futuro CEO di Barilla, sottolinea come "questo riconoscimento conferma che il lancio di Al Bronzo è stato un passo in avanti nel nostro cammino verso l’innovazione. Grazie a questa nuova gamma continuiamo a fare la differenza, in nome di un’eccellenza tutta italiana e di un’intensità di gusto che ogni giorno riesce a sorprendere i nostri consumatori. E se oggi Barilla ha raggiunto questo traguardo è anche grazie ai consumatori, che continuano a riporre fiducia nella nostra qualità”.

A contraddistinguere questa nuova linea è la confezione rossa, un "rosso unico e distintivo sul mercato, grezzo come la lavorazione da cui nasce questa pasta, che si fonde con il nuovo logo Barilla, ridisegnato per celebrare l’eredità del brand, introducendo l’anno di fondazione – 1877 – e il marchio registrato che ne enfatizza l’autenticità".