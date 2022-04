Barillari: "Quelle foto di Bucha troppo crude, certi particolari non li avrei mostrati"

“Fossi stato io, al posto di chi ha scattato le foto delle uccisioni sommarie di Bucha, non sarei entrato nei particolari, ma avrei cercato di far capire l’orrore senza mostrare dettagli cruenti, come il sangue, che nelle immagini a colori può colpire ancora di più la sensibilità di chi le vede. Avrei fatto delle panoramiche e avrei sfocato certi particolari”. Rino Barillari, parlando con l’Adnkronos, sottolinea che il fotografo deve sempre tenere in considerazione, specialmente nella fotografia di guerra, gli utenti finali che vedranno i propri scatti, che “possono avere qualsiasi età e non sai se un giornale andrà a finire nelle mani di un bambino oppure di un anziano”.

Per il fotografo della Dolce Vita, “il sangue ripreso nelle foto a colori è un elemento che può dare ‘fastidio’, soprattutto perché non conosciamo più la crudezza della guerra, essendo abituati soltanto a vedere immagini di belle donne, di personaggi che si lasciano o si amano e di città che si divertono. Quindi – ribadisce - è necessaria un’attenzione particolare nel pubblicare certe fotografie, senza soffermarsi nei particolari. Capisco che per un giornale sia importante avere immagini in esclusiva, ma un certo livello d'attenzione non deve mai mancare, perché in casa il giornale lo possono leggere sia il nonno, che il figlio, che il nipote. Io stesso - ammette - mi sono messo a piangere di fronte a quelle fotografie. Nel 2022 nessuno pensava più a una guerra. La gente è spaventata e non sa dove andremo a finire”.