Baroncini: “Transizione ecologica asset cruciale per Gruppo Hera”

Nel corso della seconda giornata della manifestazione fieristica dedicata all’energia Gastech 2022, che si svolge presso la Fiera di Milano dal 5 all’8 settembre 2022, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione in anteprima di SynBioS, l’impianto innovativo capace di produrre biometano a partire da energia elettrica da fonti rinnovabili realizzato dal Gruppo Hera in collaborazione con Pietro Fiorentini Spa. Il Direttore centrale reti Hera Alessandro Baroncini ha parlato dell’importanza che la transizione ecologica ha per il Gruppo.