Bassetti e futuro in politica: "Ministro? Vediamo" - Video

Matteo Bassetti in politica? Mai dire mai. Se succederà, "solo come tecnico", dice il professore, responsabile del reparto malattie infettive del policlinico San Martino. Come ministro della Salute? "Vediamo", dice nel botta e risposta con Luisella Costamagna ad Agorà.

Più tardi, Bassetti torna sull'argomento a L'aria che tira su La7. "Oggi il ministero della Salute è in mano ad una figura politica. Sarebbe auspicabile in futuro vedere un tecnico al ministero. Non ho mica detto che ci devo andare io. Ho solo detto che fare il tecnico prestato alla politica non mi dispiacerebbe", dice il medico.

Ieri, a Un giorno da Pecora, Bassetti ha risposto a domande sul tema: "La politica? Nella vita mai dire mai, oggi direi di no. Dipende sempre dalle offerte, da cosa si va a fare. Al momento non ci penso, ci penseremo: il 2023 deve ancora arrivare".

