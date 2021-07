Bassetti e no vax: "Più di 10mila minacce, ora ho paura"

"Ad oggi, secondo me, ho ricevuto più di 10mila minacce. Ho paura? Ora sì". Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie del policlinico San Martino di Genova, da 4 mesi vive sotto scorta. "La prima denuncia è datata dicembre 2020, tutta una questione di vaccini", dice in un'intervista a Controcorrente, su Rete 4. "In una notte sono arrivato ad avere 4000 messaggi da un gruppo no vax, sono azioni criminali. La mia casa e l'ospedale sono costantemente sorvegliati dalle pattuglie. Quando mi sposto per eventi pubblici, devo avvertire la Questura e la Digos. E loro ovviamente fanno le segnalazioni", spiega. Bassetti è un padre e un marito. Si sente in colpa per questa situazione? "Devo dire di sì, mi sento in colpa ed è bruttissima questa situazione. I miei figli in questo momento sono lontani da Genova", dice mostrando alcuni messaggi all'inviato della trasmissione. "La mattina quando esco di casa guardo che sul marciapiede non ci sia qualcuno ad aspettarmi o per fare qualcosa". Lei ha paura? "Ora sì. Un paese che non riesce a proteggere i suoi sanitari deve farsi tante domande"