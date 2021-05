Bassetti, frecciata a Galli

"Il mondo si divide in due categorie: quelli a cui piace andare in televisione e lo ammettono e quelli a cui piace andare in televisione e dicono che invece non gli piace"

Matteo Bassetti e la frecciata a Massimo Galli a 'L'Aria che tira'. L'occasione è data dalla domanda di Myrta Merlino sugli esperti 'primedonne' in tv e sulla lite a mezzo stampa fra i due infettivologi. "Sono narciso? Ho ammesso quello che ognuno dovrebbe ammettere - replica il il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova -. Chi non lo dice, mente sapendo di mentire. Chi va in televisione lo fa perché ha piacere. Credo di aver detto una cosa assolutamente lapalissiana". Per Bassetti, "il mondo si divide in due categorie: quelli a cui piace andare in televisione e lo ammettono e quelli a cui piace andare in televisione e dicono che invece non gli piace. E quindi alcuni che lei ha appena nominato (Galli, ndr.) appartengono a quel mondo, a quelli che dicono 'io ci vado solo perché mi costringono'. Non è vero, ci vanno perché gli piace andarci. Sono narciso? Mi trovi qualcuno che sia contento di non piacere…", conclude l'infettivologo.