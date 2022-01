Bassetti: "Possibile vaccino ogni 6 mesi" - Video

Contro il covid potrebbe servire un vaccino ogni 6 mesi. Per questo, gli hub vaccinali vanno mantenuti attivi. Lo dice il professor Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive San Martino di Genova, ad 'Agorà' su Rai Tre, evidenziando la necessità di mantenere aperti i centri per le vaccinazioni anti Covid-19.

"A livello organizzativo per il futuro non è possibile aprire e chiudere gli hub vaccinali. Gli hub devono rimanere aperti almeno per i prossimi 2 anni. Perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni sei mesi", dice Bassetti. "Le persone devono avere la possibilità di sapere che in ogni grande città c'è un hub vaccinale, così come c'è il pronto soccorso, per vaccinarsi anche senza prenotazione". (Immagini raiplay.it)