Bassetti: "Senza vaccinazioni over 80 a forte rischio"

(Adnkronos)

"Più si porta in avanti l'inizio della vaccinazione per gli over 80 e i fragili, più si rischia di fargli correre maggiori rischi. Andando più in là con le immunizzazioni, purtroppo non vedremo quella riduzione delle ospedalizzazioni e dei decessi che pensavo di osservare con l'arrivo dei vaccini". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

"C'è da dire che in questo momento la situazione epidemiologica italiana sembra migliorare con una minor circolazione del virus, visto che il tasso dei positivi è al 4-5%, considerando anche i test rapidi. Non c'è una iper circolazione, ma è evidente che gli anziani sono a grande rischio - rimarca Bassetti - Per questo ricordo che devono indossare sempre la mascherina, evitare il più possibile le uscite o farle in orari dove c'è in giro meno gente, magari la mattina molto presto".