"La vaccinazione" contro il covid "è un atto d'amore verso noi stessi per tutelare la salute e per evitare che non andiamo in ospedale a intasare terapie intensive e ospedali, cosa che probabilmente succederà il prossimo autunno". E' un passaggio dell'intervento del professor Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, a Agorà, su Raitre. (immagini raiplay.it).