Bassetti: "Virologi in tv solo se autorizzati? Nessuno mi mette bavaglio"

"Non siamo nel Fascismo"

"Io sono professore universitario e come tale parlo quanto voglio e nessuno mi mette il bavaglio, perché altrimenti siamo di fronte al Fascismo". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti commenta l'Ordine del giorno che chiede che virologi, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali parlino solo se autorizzati dalla struttura di appartenenza. "Io ho i titoli per parlare del virus e del vaccino, impedirmi di parlare sarebbe gravissimo", ha aggiunto il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

"Io lavoro in un ospedale pubblico e quando ho parlato dei miei pazienti o della struttura sono stato sempre autorizzato. Dispiace leggere certe cose e chi ha proposto questo ordine del giorno forse non conosce alcune questioni", ha detto ancora Bassetti.

"Se il Governo dovesse fare questo passo - osserva il medico - saremo l'unico Paese al mondo che limita il pensiero di professori universitari. Quindi non posso neanche scrivere un libro sul virus? O rilasciare un'intervista a un giornale? Rischiamo di scadere profondamente".