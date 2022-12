Basta finanziamenti a nuovi giacimenti di petrolio o gas

HSBC, una delle più grandi banche europee, ha annunciato che non finanzierà più nuovi giacimenti di petrolio e gas come parte della sua politica climatica. Gli attivisti per il clima hanno accolto con favore la mossa, affermando che HSBC ha fornito un nuovo punto di riferimento per le altre grandi banche. La banca ha dichiarato che continuerà a fornire finanziamenti ai progetti di combustibili fossili esistenti "in linea con l'attuale e futura diminuzione della domanda globale di petrolio e gas".