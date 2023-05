Bata riedita sneaker 'Bullets'

Bata riedita l'iconica sneaker Bata Bullets, la scarpa da basket nata nel 1964, rivisitata in chiave contemporanea. La calzatura, pensata per lo sport e ormai diventata un cult che ha segnato la storia del brand, è stata ridisegnata ispirandosi al design originale delle storiche sneaker. Il restyling del modello in canvas è stato rinnovato con colori dal richiamo vintage, in modo da far rivivere la leggenda della prima sneaker da basket creata per la squadra Nba locale, i Baltimore Bullets di Belcamp, nel Maryland, Stati Uniti.

Una collaborazione tra il brand Bata e la squadra di basket del Maryland che ha anticipato i tempi, in un’epoca in cui il mondo retail non conosceva ancora il clamore delle release. L’inedito modello verrà distribuito in circa 60 store in Italia e nello shop online bata.it.