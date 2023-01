Bayern Monaco, ecco Sommer: arriva il portiere dal Gladbach

Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con il Borussia Mönchengladbach per l'acquisto del portiere svizzero Yann Sommer. Bild e Sky Deutschland riferiscono che l'estremo difensore, 34 anni, debba solo ultimare le visite mediche prima di firmare con la squadra bavarese fino al 2025. Sommer arriverà a Monaco stasera e il Bayern pagherà al Gladbach 8 milioni di euro. Non c'era ancora alcuna conferma da parte dei due club. La notizia arriva il giorno dopo che il Gladbach ha rifiutato pubblicamente un'offerta del Bayern per il portiere.

La squadra bavarese è alla ricerca di un portiere per sostituire il titolare Manuel Neuer, che ha subito un infortunio mentre sciava e resterà a lungo lontano dai campi. La capolista della Bundesliga in porta al momento avrebbe a disposizione solo Sven Ulreich. Escluso al momento il rientro di Alexander Nübel dal Monaco, dove l'estremo difensore è in prestito.