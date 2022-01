Bcc Napoli ed Ente nazionale Microcredito firmano patto per sostenere piccole imprese

Bcc di Napoli ed Ente nazionale per il Microcredito firmano un patto per sostenere la crescita delle piccole imprese. Un accordo, quello siglato questa mattina presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, tra l’Ente nazionale per il Microcredito e la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, finalizzato all’attuazione di progetti di microcredito e ai servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio per le start up e le piccole imprese, soprattutto quelle gestite da donne e giovani. Presenti, oltre al presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, il presidente dell’Ente nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, e il segretario generale, Riccardo Graziano.

"Oggi abbiamo costituito le basi per un ulteriore passo avanti verso quel percorso di sostegno concreto all’economia reale che invoca risposte veloci ed efficaci per creare posti di lavoro, per contrastare la disoccupazione sia giovanile che femminile", ha detto il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. "Un patto che va nella direzione di voler contribuire alla costruzione di quella democrazia di opportunità di cui il Mezzogiorno ha bisogno. La nascita di start-up, il sostegno alle giovani micro imprese, lo sviluppo dell’imprenditoria femminile sono alcune risoluzioni immediate per contrastare quella emorragia di 'speranza' che determina la partenza dei giovani dai nostri territori", ha aggiunto.

“La firma di questa convenzione sancisce l’apertura di nuove prospettive per la Microfinanza sul territorio. La Bcc di Napoli con la sua rete di sportelli sarà un importante sostegno per le progettualità di Microcredito. Il sostegno di Bcc Napoli e del presidente Manzo saranno utili per far sì che a Napoli e in Campania, grazie al lavoro dei tutor accreditati Enm, possano nascere nuove imprese che sappiano rivitalizzare l’economia locale e nazionale, offrendo un’opportunità con le garanzie dello Stato, creando lavoro, occupazione in un percorso di legalità e Autoimpiego. Il nostro scopo è dare nuova linfa e nuovo impulso a chi ha idee e vuol realizzarle”, ha dichiarato infine il presidente Enm, Mario Baccini.