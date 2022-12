Bce, Crosetto: "Non ho capito il regalo di Natale di Lagarde a Italia"

"Non ho capito il regalo di Natale che la Presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando su Twitter la decisione della Bce di alzare i tassi.

Postando, poi, un grafico che mostra il crollo del prezzo di un Btp di prossima scadenza il ministro aggiunge: "Per chi non avesse capito l'effetto di decisioni prese e comunicate con leggerezza e distacco". E, ancora, riferendosi al crollo delle borse, in un altro tweet aggiunge: "Dopo Milano e Francoforte tocca al Nasdaq".