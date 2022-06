'Whatever it takes'

“Whatever it takes”. È la frase simbolo della presidenza di Mario Draghi alla Bce. Una frase che ha pronunciato il 26 luglio 2012, durante un discorso alla Global Investment Conference di Londra, in piena crisi del debito sovrano europeo, per assicurare che la Bce avrebbe fatto qualunque cosa, "tutto il necessario", per salvare l’euro. Quella promessa sarà mantenuta negli anni, con un’interpretazione del mandato della Bce che ha garantito sostegno ai paesi dell'Eurozona.