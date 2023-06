Bce, Lagarde: "A luglio probabile rialzo dei tassi, ancora strada da fare"

"Vogliamo restare in territorio restrittivo abbastanza a lungo per raggiungere l'obiettivo di un'inflazione al 2%. Recessione in zona euro? Scenario non la include, ma rischio c'è sempre"

"Molto probabile" un nuovo aumento dei tassi da parte della Bce a luglio, "se lo scenario resta questo". Ad annunciarlo è la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel corso di un evento in occasione della conferenza annuale di Sintra.

"Alla Bce - ha spiegato - abbiamo fatto tanta strada, abbiamo alzato in poco tempo in circa un anno i tassi di 400 punti base ma abbiamo ancora della strada da fare. Ci basiamo sui dati e decideremo meeting per meeting ma sappiamo che c'è strada ancora da fare e se lo scenario resta questo a luglio è molto probabile un aumento dei tassi". Per quanto riguarda la riunione di settembre dell'Eurotower, Lagarde non si sbilancia: "Siamo dipendenti dai dati. Avremo ricevuto molto più dati da qui a settembre e ci saranno le nuove previsioni. Avremo tanti dati in mano per poter decidere".

"Non stiamo considerando una pausa sul rialzo dei tassi in questo momento. Se guardo indietro l'inflazione era al 10,3% al più alto livello mentre ora è attorno al 6%, ma non sappiamo ancora se questa discesa sia effettiva", spiega ancora Lagarde, sottolineando che "vogliamo restare in territorio restrittivo abbastanza a lungo per raggiungere l'obiettivo di un'inflazione al 2%".

"Il nostro scenario di base non include una recessione" nella zona euro "ma il rischio ci può sempre essere", sottolinea ancora, aggiungendo: "Nel primo trimestre il pil è stata piatta, non negativa. Mentre nel secondo trimestre non ci dovrebbe essere una ripresa significativa. Nel terzo trimestre il pil dovrebbe essere moderato. Per l'intero anno puntiamo su una crescita dello 0,9%", spiega Lagarde.