Bce, Lagarde: "tassi devono salire ancora in modo significativo"

"In meno di sei mesi, abbiamo aumentato i tassi di interesse della Bce di 250 punti base, l'aumento più rapido della nostra storia. E abbiamo chiarito che i tassi di interesse della Bce dovranno ancora aumentare in modo significativo a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi e rimanere a quei livelli per tutto il tempo necessario. In altre parole, manterremo la rotta per garantire il tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo al ricevimento annuale della Deutsche Börse a Eschborn.

L'inflazione in Europa, rileva il presidente della Bce, "è troppo alta, in parte a causa della nostra vulnerabilità al cambiamento della geopolitica dell'energia. Il disaccoppiamento dalla Russia lo scorso anno ha spinto l'inflazione energetica nell'area dell'euro a livelli straordinari. Ma mentre l'inflazione energetica è recentemente diminuita, l'inflazione di fondo continua a salire. Di conseguenza, è fondamentale che i tassi di inflazione superiori all'obiettivo del 2% della Bce non si consolidino nell'economia. Dobbiamo ridurre l'inflazione. E raggiungeremo questo obiettivo".