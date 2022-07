BCE, sulle cripto serve una nuova legge

La Banca Centrale Europea (BCE) non vede di buon occhio le criptovalute, più volte ha fatto presente i rischi che le monete digitali potrebbero comportare per la stabilità finanziaria dei mercati. Per questo la BCE da tempo esorta sia la Commissione Europea che i singoli Stati a dotarsi di leggi più stringenti per regolare i mercati delle cripto. Per questo le autorità di regolamentazione di 19 Stati membri dell'eurozona parteciperanno ad una riunione del consiglio di sorveglianza a luglio per discutere proprio del regolamento e della sua possibile attuazione, che dovrebbe avvenire nel 2024.