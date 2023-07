Beach Handball&Friends Tournament al Parco Bapi a Padova

Organizzato dalla SSD Pippicalzelunghe di Miledj Dalle Palle, con il patrocinio ASI, la prima edizione di “Beachandball & Friends Tournament 2023” con tre serate di esibizioni, nella formula a concentramento, riservato alle formazioni senior maschili e femminili.

Nonostante le incerte condizioni meteo per gli atleti ed atlete in campo è prevalsa, come un rito scaramantico, la voglia e l’entusiasmo di praticare il beachandball nella cornice verde del parco Bapi di Mestrino.

Una splendida location che non ha fatto rimpiangere la spiaggia, quelle messa a disposizione dalla SSD Pippicalzelunghe, sita nelle immediatezze del centro di Mestrino (PD) che ha il vantaggio della comodità da raggiungere e soprattutto la possibilità di frequenza di questi sport estivi anche durante le ore serali in quanto dotato di un efficiente impianto di illuminazione e di una fornita e gradevole area ristoro aperta fino a tarda sera.

Le formazioni scese in campo hanno potuto per l’occasione provare nuove tecniche e nuove strategie di gioco, sempre con i principi della pallamano, questa volta applicata all’aperto e sulla sabbia come preparazione dei prossimi campionati Regionali e Nazionali organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, che tra le sue specialità ha proprio questa versione da spiaggia ed è di fatto riconosciuta al mondo come la Federazione che ha inventato .

“Ci teniamo a offrire questa opportunità ai tanti atleti ed atlete del territorio che vorranno cimentarsi nel Beachandball. Abbiamo deciso di avviare questo evento per mettere a disposizione di tutte le società e dei tanti amatori della zona – dice la presidente Dalle Palle – una location per questo sport spettacolare, durante tutta l’estate. Oltre ad ASI di cui faccio parte come associazione con orgoglio, ringrazio il Comune di Mestrino per il patrocinio e la disponibilità sempre dimostrata, così come la Provincia di Padova che mi affianca sostenendo sempre le tante iniziative della mia associazione. Un grazie infine alla Federhandball ed alla Pallamano Mestrino per tutta la collaborazione prestata. Ringrazio anche tutte le atlete e gli atleti che con le loro performance hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto fatto apprezzare questo sport ricco di fair play e di gesti tecnici spettacolari. Sono orgogliosa di poter mandare alla prossime competizioni federali una rappresentativa maschile ed una femminile proprio con la maglia di Pippicalzelunghe”.

Per la cronaca si sono affrontate in un clima di divertimento e curiosità, in una vera e propria prima esperienza, le formazioni maschili della Pallamano Emmeti, della Pallamano San Vito Marano, per il femminile della Pallamano Mestrino e della Pallamano Cellini Padova, oltre alle formazioni di casa del Pippicalzelunghe, composte la maschile da un gruppo di veri globetrotters della specialità e la femminile dalle migliori under 17 del territorio.

Oltre allo sport, alla socializzazione, alla valorizzazione degli ambienti naturali del territorio la manifestazione ha un obiettivo ulteriore: “Ci teniamo molto – continua Miledj Dalle Palle – come Pippicalzelunghe a trasmettere dei messaggi importanti a giovani, giovanissimi e adulti. Nel rispetto del verde pubblico stiamo incentivando tutti i partecipanti ad adottare comportamenti “green”. Per questo nel parco non gireranno le classiche bottiglie di plastica per le bevande ma le personali borracce, facendo fare attenzione a tutti sul rispetto della natura, di se e degli altri”.

Appuntamento quindi a Mestrino, al Parco Bapi, per tutta l’estate per atleti e non, appassionati di beach o solo curiosi, ma desiderosi di cimentarsi in questa nuova disciplina, senza per forza dover arrivare alle spiagge.

