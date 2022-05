Beauty Tech Day, L’Oréal: innovazione al servizio della bellezza

In una realtà in costante e rapida evoluzione, anche il comparto beauty ha rivolto lo sguardo verso innovazione e tecnologia. Per presentare le novità nate dal connubio del know how di L’Oréal con le nuove tecnologie, l’azienda ha promosso il Beauty Tech Day, organizzato da SturtupItalia e svoltosi a Milano il 6 maggio 2022. Susana Rodriguez Escudero, Chief Marketing & Digital Officer di L’Oréal Italia ha esposto le peculiarità del marketing nell’era digitale, Caroline Renard, Head of innovation and Program Office for Tech accelerators di L’Oréal, ha presentato i pilastri di Beauty Tech mentre Gouzelle Ishmatova, Chief Strategy Officer BOLD Corporate Venture Fund di L’Oréal, ha illustrato l’importanza strategica di BOLD, il Venture Capital Fund di L’Oréal.