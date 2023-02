Beccaria su 'Alla Grande -Pirelli' oggi alla 14esima edizione della Rorc Caribbean 600

"Ambrogio Beccaria è pronto per la quattordicesima edizione della Rorc Caribbean 600, una delle regate d’altura più spettacolari al mondo: 600 miglia attorno a una decina di isole caraibiche. Si partirà da Fort Charlotte (Antigua) oggi 20 febbraio alle 11,10 ora locale (le 16,10 in Italia): a gareggiare 71 imbarcazioni provenienti da 16 nazioni diverse, divise in 8 classi. Tra le barche anche il Class40 'Alla Grande – Pirelli' che dopo la Route du Rhum è rimasto in Guadalupa per una revisione completa". Lo fa sapere lo staff del navigatore milanese.

"Organizzata dal Royal Ocean Racing Club a partire dal 2009, la Rorc Caribbean 600 è una regata ricca di manovre e scelte strategiche complicate. Il percorso si articola verso nord, attorno a Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, doppia l’isola di Saint Martin e prosegue a sud verso Guadalupa per circumnavigarla e tornare all’ultima boa al largo di Barbuda, terminando il giro ad Antigua".

"Non solo è la mia prima volta alla Rorc, ma è anche la mia prima regata in equipaggio su 'Alla Grande – Pirelli'. Non vedo l’ora di salpare e scoprire nuove potenzialità della barca in una gara così tattica - commenta Ambrogio Beccaria -. Sarà una bella sfida, i passaggi vicino alle isole sono sempre complessi, in particolare il giro attorno alla Guadalupa. Io ho recuperato le energie dopo la Route du Rhum e sono contento di cominciare la stagione ritrovando il piacere di navigare, sempre grazie al supporto di Pirelli. Sono sicuro che insieme potremo fare ancora bene. Sono estremamente soddisfatto dell’equipaggio di 'Alla Grande – Pirelli'. Ci saranno: Bernardo Zin che conosce molto bene la barca e non vedo l’ora di vederlo finalmente a bordo; Tanguy Leglatin verso il quale ho una sorta di timore reverenziale e molte aspettative, perché è stato colui che mi ha insegnato a fare questo sport al meglio dal punto di vista tecnico e che mi ha dato fiducia in me stesso; infine Kevin Bloch, giovane ma con una sensibilità fuori dal comune, è un navigatore ormai richiestissimo da tanti equipaggi. Ha un modo di affrontare questo sport che io apprezzo molto: approfondisce ogni cosa, studia, sperimenta".

Beccaria parteciperà alla sfida tra Class40: una regata nella regata con una classifica a parte, dove 12 Class40 se la vedranno tra loro. Oltre a Beccaria, presenti anche altri due italiani, Alberto Bona con IBSA e Andrea Fornaro con Influence. Tra gli internazionali, Brian Thompson su “Tquila”, Erwan LeDroulec a bordo di “Diatoma”, Olivier Delrieu, che ha vinto la RORC nel 2016, Paul Brandel sulla barca che ha vinto la RORC nel 2020 e Axel Trehin, vincitore della Normandy Channel Race 2021 su “Project Rescue Ocean”. Nelle altre classi ci saranno navigatori celebri come l’italiano Giovanni Soldini e la francese Marie Tabarly, figlia di Eric Tabarly.