Dirigerà nuova testa con Maurizio Belpietro in veste di editore

Franco Bechis lascia la direzione del quotidiano 'Il Tempo' che ha guidato negli ultimi tre anni dal 19 novembre 2018. Secondo indiscrezioni che trovano conferma in ambienti ben informati, Bechis è in procinto di prendere la direzione del nuovo quotidiano economico-finanziario, che vedrà Maurizio Belpietro in veste di editore.