Bel tempo e temperature salgono, ecco dove

(Adnkronos)

Sole e temperature in salita in Italia, con qualche pioggia a disturbare. Nel corso della settimana un vasto campo di alta pressione andrà via via espandendosi su gran parte dell'Italia e il clima tornerà amabile. Il team del sito ilmeteo.it sottolinea che già da oggi i valori massimi delle temperature tenderanno ad aumentare un po' ovunque, dopo un risveglio ancora piuttosto freddo specie sulla Pianura Padana; ma sarà da mercoledì 17 che le cose cambieranno in maniera più netta, grazie alla rotazione dei venti dai quadranti occidentali. La colonnina di mercurio potrà raggiungere punte di 12°C a Torino, Milano e Bologna, fino a 11 gradi a Firenze, 12 a Roma e picchi di 14-16 gradi sulle regioni meridionali.

Il meteo.it avvisa che nel corso della giornata di giovedì 18 qualche debole pioggia potrà interessare la Liguria e il Basso Piemonte, il tutto in un contesto termico sempre piuttosto mite per il periodo; nei giorni successivi vi sarà un'ulteriore rimonta anticiclonica su tutta l'Italia, con clima sempre primaverile al Centro-Sud e con il ritorno di qualche banco di nebbia su molti tratti della Val Padana, dove il clima si manterrà meno gradevole rispetto al resto del Paese a causa del minor irraggiamento solare che ostacolerà l'aumento termico.

NEL DETTAGLIO

Martedì 16: al Nord, cielo a tratti coperto sulla Liguria, con deboli piogge. Altrove, nubi sparse. Al Centro: nuvolosità via via più compatta sulle regioni tirreniche e sull'Umbria, con piogge sul Nord della Toscana.

Al Sud, cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque.

Mercoledì 17: al Nord, nubi anche fitte su tutte le regioni, con piogge sparse sulla Liguria. Sole sui rilievi. Al Centro: cielo coperto sulle regioni tirreniche, piogge sul Nord della Toscana

Al Sud, nubi sparse su tutti i settori.

Giovedì 18: al Nord, deboli piogge su Liguria e Basso Piemonte. Nubi compatte e qualche nebbia sulla Pianura Padana. Centro: qualche pioggia sull'alta Toscana, cielo spesso coperto sul Lazio. Più sole sulle regioni adriatiche. Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto.