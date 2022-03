Bel tempo sull'Italia ma occhio agli sbalzi termici

Calma piatta sull'Italia dal punto di vista del meteo, una condizione che porterà a forti sbalzi termici tra il giorno e la notte: il salto previsto si aggira intorno ai 20°C, da minime vicino allo zero a massime decisamente primaverili ed in aumento.

Con l'anticiclone rischio il rischio di fenomeni estremi è assente, il vento è debole, le nebbie sono assenti e i mari tranquilli. Proprio per questo tra giorno e notte le temperature saranno di gran lunga diverse.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, in questo quadro di sbalzi termici e di calma piatta meteorologica, conferma infatti la presenza del famoso anticiclone ‘Norreno’: con l’alta pressione non si muoverà nemmeno una foglia e ovviamente non pioverà. Solo da venerdì ci attendiamo un aumento delle nubi sulla Sardegna, mentre il weekend sarà più incerto. Incerto ma tutto sommato soleggiato e caldo sulle peninsulari, solo tra Sardegna e Sicilia sono attesi dei piovaschi un po’ più fastidiosi. Sul resto del Bel Paese arriveranno sottili velature a dipingere tramonti ancora più affascinanti durante il fine settimana, tramonti che poi si mostreranno in tutta la loro bellezza ad orari tardo serali: infatti con l’entrata in vigore dell’ora legale il sole scenderà sotto l’orizzonte tra le 19.45 e le 19.52 a Milano, Torino ed Aosta, un po’ prima, vista la posizione geografica, a Lecce, intorno alle 19.

Tramonti, sbalzi termici o siccità, comunque da Nord a Sud avremo temperature gradevoli e assaporeremo un primo vero assaggio di Primavera.

Oggi mercoledì 23 marzo - Al Nord: ampio soleggiamento. Al Centro: cielo sereno. Al Sud: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Giovedì 24 marzo - Al Nord: sempre sole. Al Centro: tutto sole salvo velature in Sardegna. Al Sud: bel tempo e più mite.

Venerdì 25 marzo - Al Nord: sole e più caldo. Al Centro: sole salvo nubi in Sardegna. Al Sud: bel tempo e mite.

Tendenza - guasto del tempo nel corso del weekend sulle Isole Maggiori e parte del Centro, bel tempo altrove salvo nubi di passaggio.