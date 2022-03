Belgio, auto sulla folla: 6 vittime

Sei persone sono morte a Strépy-Bracquegnies, in Belgio, dove un'auto ha investito una folla di persone riunite per un tradizionale festeggiamento del Carnevale. Altre dieci persone in gravi condizioni sono state trasportate in vari ospedali della regione, 27 sono rimaste ferite in modo più lieve. A bordo dell'auto si trovavano due persone. I due, arrestati, non sono noti all'autorità giudiziaria. "Allo stato attuale delle indagini, la pista terroristica non è privilegiata", ha precisato Damien Verheyen, vice procuratore del Re.