Belgio-Italia, gioia social e abbracci virtuali a Spinazzola

Belgio-Italia finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode la gioia dei tifosi, che dedicano un abbraccio virtuale a Leonardo Spinazzola. In lacrime sul campo per un infortunio, l'esterno azzurro ha riportato la rottura del tendine d'Achille andando in contro a un lunghissimo stop. Tantissimi i messaggi a lui dedicati, ma tanta anche la felicità per l'impresa degli azzurri. Dai vip agli utenti comuni, sono migliaia i commenti alla partita.

"Dietro a ogni grande squadra c’è un grande uomo. Grazie Mister", scrive Enrico Ruggeri, cantautore grande appassionato di calcio, che ha voluto ringraziare sui social Roberto Mancini. E ancora Marino Bartoletti: "Scrivo quello che avrei scritto indipendentemente dal risultato. Grazie ragazzi! Grazie Roberto! Forse è il caso di cominciare a sciacquarsi la bocca quando si parla di questa Nazionale nata dalle macerie: che merita solo affetto, ammirazione e rispetto! Un abbraccio a Spinazzola, simbolo di una squadra senza paura!". Il giornalista ha accompagnato il suo pensiero con l'hashtag #iostoconmancini e aggiungendo "(dal 14 maggio 2018)". "Avanti Italia", il commento di Gigi Buffon.

Forte l'affetto per Spinazzola: "L'immagine del tuo Europeo - scrivono gli utenti - non può essere quella di te che piangi in barella. Sei stato il miglior giocatore dell'Italia in questa competizione e vogliamo ricordarti con questi premi tra le tue mani. Forza Spina, siamo tutti con te!". "Adesso bisogna continuare a vincere per lui", il suggerimento agli azzurri dal social.