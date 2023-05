'BellaMa'', vince Rosa Sorrentino: la generazione Z la spunta sui boomer

'BellaMa’', il primo talent di parola della tv italiana, ha appena eletto la sua prima vincitrice. Nella sfida generazionale tra boomer (over 55 anni) e generazione Z (tra i 18 e i 25 anni), l’ha spuntata dopo una lunga stagione iniziata il 12 settembre la ventenne di Gragnano, provincia di Napoli, Rosa Sorrentino. La giuria, composta da Marco Carta, Antonella Elia, Rita Forte, il coreografo Giampiero Gencarelli, don Walter Insero, Annalisa Minetti, Rosanna Vaudetti, Manuela Villa, Adriana Volpe e la psicoterapeuta Maria Malucelli, ha preferito la finalista della generazione Z rispetto a Raffaella Ruzzini (70 anni, Roma), dopo una sfida a base di reel, canto e ballo.

Durante la puntata del programma, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, sono state assegnate anche le fasce per il miglior reel realizzato dai concorrenti della generazione Z, andata alla diciannovenne Stella Flammini di Grottaferrata, e dai concorrenti boomer, vinta da Lucia Silvestri, 57 anni di Roma. La fascia BellaMa’ Social per il più votato dal pubblico a casa (attraverso il canale Instagram di Rai2), invece, è andata alla cinquantottenne Nadia La Bella, sempre di Roma, mentre la fascia Grande BellaMa’, assegnata dalla redazione del programma al concorrente che ha fatto il percorso più significativo, se l’è aggiudicata Alessio Lo Monaco, 23 anni di Albano Laziale. 'BellaMa’ tornerà su Rai2 lunedì 11 settembre, mentre in questi giorni sono ancora aperti i casting per la seconda stagione.