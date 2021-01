Bellanova a Conte: "Noi mai disseminato mine, solo fatto proposte"

"La domanda che risuona è sempre la stessa: si può aprire una crisi in mezzo alla pandemia Domanda legittima ma fuorviante". Così Teresa Bellanova di Iv nelle dichiarazioni di voto in aula al Senato.

"Può un governo davanti a una pandemia che non accenna a recedere fare dell'emergenza l'unica cifra? Non può essere solo fronteggiare l'emergenza a tenere insieme un governo - scandisce - Deve essere una visione di futuro a dire se un governo può guidare il Paese" e, sottolinea, "tutto questo nel suo discorso desolatamente manca".

Non mancano le critiche anche sul fronte Usa. "Presidente Conte, le sue posizioni su Capitol Hill sono state deboli e imbarazzanti" dice la senatrice di Iv.

Bellanova replica inoltre al premier che oggi in Aula ha detto come sia "molto complicato governare con chi dissemina mine". "Per noi non abbiamo chiesto nulla, non abbiamo disseminato mine - rimarca - ma avanzato sempre proposte con dignità, disciplina e onore. Abbiamo solo chiesto di pensare al futuro del Paese". E "nonostante le non verità di cui è piena la sua replica, il nostro è un voto di astensione".